BPS realizará un taller de educación financiera para jubilados y pensionistas en Maldonado

El Banco de Previsión Social (BPS) realizará este jueves 29 de octubre un taller de educación financiera dirigido a jubilados y pensionistas en su local de Maldonado.



La propuesta brindará herramientas prácticas para organizar los ingresos, controlar los gastos y reconocer situaciones de sobreendeudamiento. También se abordará qué aspectos comparar antes de solicitar un préstamo, más allá del valor de la cuota.



Otro de los temas será la prevención del fraude y el abuso patrimonial, con recomendaciones para proteger los datos personales e identificar posibles señales de alerta.



La actividad es gratuita y cuenta con cupos limitados. Las inscripciones se pueden realizar personalmente en los locales del BPS de Maldonado, Pan de Azúcar, Piriápolis y San Carlos.



También se puede llamar al 2400 0151, interno 0, o al *1997 desde el celular.



La iniciativa forma parte de una estrategia de educación financiera dirigida a jubilados y pensionistas. El primer taller se realizó en setiembre, en el departamento de Montevideo.







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Firma editorial: Redacción FM GENTE