León XIV se despidió de Uruguay y partió rumbo a Argentina tras una visita de tres días

El papa León XIV concluyó este domingo su visita pastoral de tres días a Uruguay y partió rumbo a Argentina, donde continuará su gira por Sudamérica.



La despedida se realizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde tuvo lugar la ceremonia oficial. Al pie de la escalerilla del avión de Aerolíneas Argentina, el Presidente uruguayo Yamandú Orsi estrechó la mano del Sumo Pontificie, dándole el adiós en su partida de nuestro país antes de embarcarse en el aparato que despegó a las 15:52 rumbo a la Argentina..



Durante su última jornada en Uruguay, el pontífice celebró una multitudinaria misa frente a la Basílica de la Florida y mantuvo un encuentro con el presidente Yamandú Orsi.



EL MENSAJE DEL PAPA AL DEJAR EL ESPACIO ÁEREO URUGUAYO



Al finalizar su visita apostólica y mientras sobrevolaba el espacio aéreo de Uruguay, el Papa envió un telegrama al presidente de la nación: “Al concluir mi viaje apostólico a su país, deseo expresar mi renovada gratitud a Su Excelencia, a las autoridades y al pueblo de Uruguay por la cálida acogida y la generosa hospitalidad que me han brindado durante esta visita. Con la seguridad de que seguiré rezando por el bienestar de todos, invoco de todo corazón sobre el pueblo uruguayo las abundantes bendiciones de Dios Todopoderoso”.





El Papa ya está en Argentina. Allí fue recibido por el presidente argentino, Javier Milei, para dar comienzo a la segunda etapa de su gira, que también incluirá una visita a Perú.











(Foto: Vaticano)

Firma editorial: Redacción FM GENTE