Aldana Sabatel representará a Uruguay en el Sudamericano de Ruta en Chile

La atleta fernandina Aldana Sabatel integrará la selección uruguaya que participará en el Campeonato Sudamericano de Ruta, que se disputará este domingo 15 de noviembre en Santiago de Chile.



Sabatel competirá en la distancia de 21 kilómetros y formará parte del equipo femenino celeste junto a Martina Viana y Betina Acuña.



La deportista cuenta con una extensa trayectoria en competencias nacionales e internacionales. En la edición del Sudamericano disputada en 2025 en Río de Janeiro, Brasil, obtuvo la medalla de bronce por equipos en la rama femenina.



Entre sus resultados más destacados de esta temporada se encuentra la victoria en los 42 kilómetros de la Maratón de Montevideo, donde registró un tiempo de 2 horas, 57 minutos y 13 segundos.



En la san Fernando de este año culminó la carrera en la quinta colocación femenina siendo la primer fernandina en llegar a la meta de la tradicional carrera en 37 minutos 54 segundos.



En la mítica San Antonio la corredora completo la carrera en el quinto puesto de la rama femenina siendo nuevamente la primer fernandina en cruzar la línea de llegada con 31 minutos y 7 segundos.







Foto : Instagram Aldana Sabatel

Firma editorial: Redacción FM GENTE