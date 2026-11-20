El operador inmobiliario Javier Sena afirmó que el mercado de alquileres para la próxima temporada comenzó a mostrar movimiento en julio y agosto, pero registró una desaceleración a partir de octubre, lo que genera incertidumbre sobre el comportamiento del verano.



En diálogo con FM GENTE, Sena explicó que varios operadores lograron concretar negocios durante los primeros meses de consultas, aunque en el último mes y medio la demanda perdió fuerza.



Entre los posibles motivos mencionó tres factores: la incidencia del fenómeno de El Niño, los costos internos de Uruguay y la reducción de precios en Brasil para alquileres y hospedajes.



En cuanto a las perspectivas, consideró que la próxima temporada podría ser similar a la anterior, aunque aclaró que todavía no hay elementos suficientes para determinar cómo evolucionará la actividad.



Sena indicó que las propiedades de valores más elevados y con mejores ubicaciones ya registraron operaciones, mientras que la mayor dificultad se encuentra en los alquileres de menor costo, especialmente en las propiedades ubicadas en segunda y tercera línea de Punta del Este.



Por otra parte, destacó que la Cámara Inmobiliaria continúa trabajando en la promoción del destino, con especial atención en el mercado argentino, tanto en Buenos Aires como en el interior del país, y en el sur de Brasil.



En ese marco, representantes de la institución participaron recientemente en una feria en Gramado, Río Grande del Sur, con el objetivo de promocionar Punta del Este y transmitir que las condiciones del destino se mantienen respecto a la temporada anterior.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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