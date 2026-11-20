España vivió este jueves 19 el único debate cara a cara entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno, en una campaña electoral que llega a su etapa decisiva con una ventaja de aproximadamente dos puntos del Partido Popular sobre el Partido Socialista, según las encuestas citadas durante la campaña.



El encuentro, celebrado en la Academia de Televisión y moderado por la periodista María Casado, se extendió durante una hora y media de intercambio efectivo, aunque la transmisión superó las dos horas incluyendo las pausas publicitarias.



El debate estuvo caracterizado por las constantes interrupciones, los reproches personales y las acusaciones cruzadas. Según lo observado, Feijóo interrumpió en 26 oportunidades a Sánchez, quien mantuvo una actitud más contenida y llegó a pedir disculpas en dos ocasiones.



El líder popular adoptó una estrategia claramente ofensiva, mientras que el presidente socialista buscó defender su gestión y advertir sobre las consecuencias de un eventual gobierno del PP con el apoyo de Vox.



LA VIVIENDA COMO PRIMER TEMA



La crisis habitacional fue el primer asunto abordado y uno de los principales puntos de enfrentamiento. Feijóo prometió impulsar la construcción de un millón de viviendas mediante tres iniciativas legislativas y acelerar los procedimientos administrativos para facilitar nuevos desarrollos inmobiliarios.



También sostuvo que durante el gobierno socialista desaparecieron 400.000 viviendas del mercado de alquiler, citando datos del portal inmobiliario Idealista.



Uno de los momentos más polémicos se produjo cuando el dirigente popular lanzó una acusación personal contra Sánchez: «Usted conocía más a Jésica que a Maricarmen».



La referencia apuntó a Jésica, vinculada al exministro José Luis Ábalos y mencionada en investigaciones judiciales, y a Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años cuyo desahucio se convirtió en símbolo de la crisis habitacional española.



Sánchez defendió su Ley de Vivienda y aseguró que existen 480.000 inmuebles más destinados al alquiler. También advirtió que construir sin regulación puede generar una nueva burbuja inmobiliaria.



ECONOMÍA: «El PIB NO SE COME», LE REPROCHÓ FEIJÓO



El enfrentamiento económico dejó una de las frases más contundentes de la noche. «¿Qué le parece si hablamos de las nóminas, de la nevera y de la vida de la gente? Porque el PIB no se come», expresó Feijóo.



El candidato del PP cuestionó el aumento de la presión fiscal y aseguró que, pese a los indicadores macroeconómicos, numerosas familias españolas tienen dificultades para llegar a fin de mes.



Entre sus propuestas mencionó una reducción del impuesto sobre la renta vinculada a la inflación, la exoneración de cuotas de Seguridad Social durante el primer año para nuevos trabajadores autónomos y beneficios fiscales para pequeños empresarios.



Sánchez respondió destacando las previsiones de crecimiento económico de España, que situó en un 2,6% para este año.



Además, prometió rebajas tributarias para dos millones de familias con menores a cargo y mayores impuestos para grandes corporaciones, grandes fortunas y fondos de inversión inmobiliaria.



El presidente también desafió a Feijóo a aclarar si mantendría los aumentos del salario mínimo.



LOS ACCIDENTES FERROVIARIOS



Uno de los episodios de mayor tensión se registró cuando Feijóo cuestionó la gestión del Gobierno ante los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, ocurridos durante 2026 y que, según las cifras mencionadas en el debate, dejaron un total de 115 fallecidos.



El dirigente popular acusó a Sánchez de haber actuado con negligencia y cuestionó que participara bailando en un acto político apenas 48 horas después del funeral por las víctimas del accidente de Urda.



«Si se hubiese muerto un familiar suyo directo en esos accidentes, ¿también se pondría a bailar a las 48 horas?», preguntó. Sánchez respondió pidiendo disculpas a las familias de las víctimas.



«Si yo tengo que pedir disculpas a las familias de las víctimas, por supuesto que se lo pido, porque es un dolor que llevaré conmigo», manifestó.



El intercambio reflejó la importancia que adquirió la seguridad ferroviaria dentro de la campaña electoral.



PENSIONES: SÁNCHEZ ADVIRTIÓ SOBRE POSIBLES PRIVATIZACIONES



La discusión también alcanzó al sistema de jubilaciones. Sánchez propuso blindar constitucionalmente el sistema público de pensiones y garantizar que las prestaciones continúen actualizándose de acuerdo con el costo de vida.



Feijóo aseguró que también mantendrá la revalorización de las jubilaciones según el índice de precios al consumo. «No meta miedo con la mentira a los pensionistas», respondió el líder del Partido Popular.



El presidente socialista insistió en cuestionar las intenciones de un eventual gobierno integrado por el PP y Vox y preguntó si pretendían avanzar hacia una privatización del sistema.



CORRUPCIÓN: ACUSACIONES CRUZADAS ENTRE EL PSOE Y EL PP



El bloque dedicado a la corrupción fue uno de los más agresivos. Feijóo enumeró distintos casos e investigaciones que afectan al entorno político del Gobierno, mencionando a José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán y otras figuras vinculadas al socialismo.



«Hay más pisos en los sumarios de corrupción del PSOE de los que ustedes han edificado», afirmó. También cuestionó la financiación de las primarias socialistas y sostuvo que España necesita un presidente «decente».



Sánchez rechazó las acusaciones y recordó los antecedentes judiciales del Partido Popular, especialmente el caso Gürtel. «La corrupción cero no existe, pero la tolerancia cero sí existe», afirmó.



El presidente acusó al PP de carecer de autoridad moral para dar lecciones sobre corrupción y pidió a Feijóo que no involucrara a su familia mediante acusaciones que consideró difamatorias.



MILEI Y TRUMP APARECIERON EN EL DEBATE



La política internacional también tuvo protagonismo cuando Sánchez vinculó a Feijóo con dirigentes de la derecha internacional. El presidente socialista sostuvo que las elecciones españolas también definirán si se fortalece el Estado de bienestar o si se aplican políticas de recorte del gasto público.



En ese contexto, mencionó al presidente argentino Javier Milei y utilizó la imagen de la motosierra como símbolo de los ajustes económicos. «¿Ha traído algo bueno Trump al mundo? ¿Ha traído algo bueno Milei a Argentina?», preguntó Sánchez.



Feijóo respondió acusándolo de recurrir a los asuntos internacionales para evitar discutir los problemas internos de España.



«Ha hablado usted de Trump, de Milei, de Netanyahu, de Putin... de todo menos de España», replicó.



El dirigente popular sostuvo que el presidente utilizaba referencias internacionales para desviar la atención de las críticas a su administración.



LOS MENSAJES FINALES



En sus intervenciones finales, ambos candidatos buscaron sintetizar sus propuestas.



Feijóo se presentó como un dirigente con experiencia de gestión y aseguró que España necesita recuperar la eficiencia administrativa y la confianza en sus instituciones. «Creo en la política como servicio. Sé sacar adelante presupuestos, sé gestionar infraestructuras, sé construir hospitales, sé gestionar crisis. España necesita ponerse a funcionar. Yo sí cumplo», expresó.



Sánchez, que tuvo la última intervención, apeló directamente a la movilización electoral de sus simpatizantes. «En democracia el poder lo tienes tú», afirmó, antes de pedir a los ciudadanos que concurran masivamente a las urnas. «Quien pueda votar, que vote; vota con toda tu alma, vota con toda tu fuerza al PSOE», concluyó.



El enfrentamiento no dejó un vencedor indiscutido. Feijóo consiguió colocar en el centro de la discusión los casos de corrupción y los cuestionamientos a la gestión ferroviaria del Gobierno.



Sánchez, por su parte, buscó concentrar la atención en la defensa de las pensiones, los servicios públicos y el riesgo de recortes sociales ante una eventual alianza entre el Partido Popular y Vox.



Tras el debate, el presidente socialista resumió lo ocurrido con cuatro palabras: «Buena política y mala educación», en referencia a las interrupciones de su adversario.



La interpretación del resultado quedó dividida entre los distintos sectores políticos y medios de comunicación.



ELECCIÓN DECISIVA



Las encuestas citadas en la campaña sitúan al Partido Popular aproximadamente dos puntos por encima del PSOE, aunque sin una mayoría parlamentaria suficiente para gobernar en solitario. Ese escenario coloca a Vox, liderado por Santiago Abascal, como un posible socio necesario para que Feijóo alcance la Presidencia del Gobierno.



Sánchez, mientras tanto, apuesta a movilizar al electorado progresista y revertir la diferencia durante los últimos días de campaña.



El debate dejó en evidencia dos estrategias diferentes: Feijóo intentó convertir la elección en un juicio a la gestión y a los escándalos del Gobierno, mientras Sánchez buscó plantearla como una decisión entre la continuidad del Estado de bienestar y un cambio político hacia la derecha.



El domingo 29 de noviembre, según el calendario electoral señalado, los españoles tendrán la última palabra.

Firma editorial: Redacción FM GENTE