A tres días de las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), José “Pepe” Pereyra, director en representación de los empresarios, visitó los estudios de FM GENTE y realizó un balance de sus cinco años de gestión. Durante la entrevista en el programa La Página Central de La Revista, cuestionó el funcionamiento del organismo, los gastos administrativos y el peso de las organizaciones gremiales en la elección de los representantes sociales.



Pereyra, que dejará su cargo y no buscará la reelección, sostuvo que la escasa difusión de los comicios del próximo domingo 22 de noviembre favorece a las estructuras que históricamente han ocupado los lugares de representación.



“Si nadie va a votar y si la gente no sabe que hay elecciones, gana la estructura”, afirmó.



El jerarca respaldó las candidaturas de Reynaldo Borriero, por la lista 5 de jubilados; Lorena Roqueta, por la lista 15 de trabajadores; y Jorge Fernández, por la lista 25 de empresarios. Aseguró que los tres asumieron el compromiso de recorrer el país y mantener contacto directo con los ciudadanos para atender sus planteos ante el organismo.



También cuestionó al PIT-CNT y a las organizaciones empresariales tradicionales, al considerar que existe una convivencia entre las estructuras gremiales que dificulta la renovación de los representantes.



Pereyra también se refirió al funcionamiento interno del BPS y rechazó que las dificultades en la atención al público se deban principalmente a la falta de funcionarios. En cambio, apuntó a problemas en la organización administrativa del organismo.



“Yo no veo falta de personal”, aseguró, y calificó como “un disparate” el sistema de atención digital implementado durante la pandemia, que separó a funcionarios de atención presencial de aquellos que trabajan de forma remota.



También cuestionó la forma en que históricamente se designaron cargos de responsabilidad dentro del organismo.



“El BPS terminaba siendo un gran club de una burocracia sin timón, sin peso ante sus propios funcionarios y compañeros”, expresó.



En ese sentido, destacó como uno de los avances de su gestión la realización de concursos para cargos gerenciales, una medida que aseguró haber impulsado durante años para mejorar la transparencia y la preparación de quienes ocupan puestos de conducción.



MÁS DE 3.800 CASOS RESUELTOS DURANTE SU GESTIÓN



Pereyra adelantó que el próximo 8 de diciembre presentará en la Cámara Empresarial de Maldonado una auditoría de su gestión, encargada a Opción Consultores.



Según afirmó, el informe incluirá más de 3.800 casos individuales resueltos favorablemente durante sus cinco años en el Directorio. Aproximadamente la mitad corresponde a trámites jubilatorios, mientras que el resto comprende otras prestaciones y situaciones vinculadas a empresas.



Explicó que, pese a integrar una representación minoritaria frente a los cuatro directores designados por el Poder Ejecutivo, logró revertir decisiones mediante el conocimiento directo de los expedientes y el contacto con los ciudadanos.



“¿Cómo ganábamos? Contando la historia, mostrando fotos”, señaló, al explicar la importancia de conocer personalmente las situaciones antes de resolverlas.



CERTIFICACIONES MÉDICAS Y CUESTIONAMIENTOS A LOS GASTOS



Otro de los temas abordados fue el crecimiento de las certificaciones médicas. Pereyra aseguró que las modificaciones legales aprobadas durante el gobierno anterior no lograron reducirlas y sostuvo que actualmente superan los niveles registrados durante la pandemia.



“Hoy estamos por encima de la pandemia”, afirmó.



Además, señaló que las proyecciones presupuestales contemplan un aporte de aproximadamente 650 millones de dólares de Rentas Generales al BPS para el próximo año y estimó que una parte importante de ese monto está vinculada al costo de las certificaciones médicas.



El director también cuestionó los gastos del organismo en viajes, almuerzos institucionales y participación en fiestas populares. Aseguró que durante su mandato se opuso reiteradamente a este tipo de erogaciones.



“Yo no voto viajes, ni viajé durante cinco años”, manifestó.



Pereyra rechazó además los discursos que presentan al BPS como una institución al borde de la quiebra y sostuvo que antes de impulsar nuevas reformas de la seguridad social es necesario revisar cómo se administran los recursos públicos.



“¿Usted cuándo va a hacer una reforma en su casa no analiza los gastos?”, cuestionó.



FACILIDADES DE PAGO Y CAMBIOS EN EL ORGANISMO



Durante la entrevista también destacó el impulso de una iniciativa para facilitar la regularización de deudas ante el BPS, que podría beneficiar a miles de contribuyentes.



Sin embargo, manifestó reparos sobre la utilización de unidades reajustables en los convenios de pago, al considerar que este mecanismo puede generar dificultades para quienes necesitan previsibilidad sobre el monto de sus cuotas.



Asimismo, mencionó las gestiones realizadas para reducir los costos de construcción y reparación de viviendas y destacó una reciente votación del Directorio que, según explicó, permitió revertir una interpretación sobre la edad jubilatoria que consideraba perjudicial para los empresarios.



Sobre el cierre, Pereyra insistió en la necesidad de renovar la representación social del organismo y sostuvo que los futuros directores deben mantener una presencia activa en todo el territorio nacional.



Aunque aseguró que regresará a la actividad privada una vez finalizado su mandato, reiteró su respaldo a las tres candidaturas que impulsa y convocó a los ciudadanos habilitados a participar de las elecciones del domingo.



“El acto de rebeldía o la revolución social es ir a votar”, concluyó.

Firma editorial: Redacción FM GENTE