La edila María Frías destacó en la Junta Departamental de Maldonado las medidas que viene implementando la Intendencia para facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites administrativos, especialmente de aquellas personas que encuentran dificultades para utilizar las herramientas digitales.



Durante su intervención, la legisladora reconoció los beneficios de la modernización tecnológica del Estado, pero advirtió que la digitalización también puede convertirse en una barrera para determinados sectores de la población.



Frías señaló que muchos adultos mayores no se sienten seguros utilizando computadoras o teléfonos celulares, mientras que otros ciudadanos carecen de acceso permanente a Internet o desconocen cómo completar formularios y realizar gestiones en línea.



“La tecnología tiene que acercar el Estado al ciudadano, no alejarlo”, expresó la edil, al defender la necesidad de mantener mecanismos de atención personalizada.



Frías valoró especialmente que distintas dependencias de la Intendencia de Maldonado hayan comenzado a brindar un acompañamiento más directo a los vecinos que necesitan ayuda para realizar trámites digitales.



Sostuvo que la orientación de los funcionarios puede resultar fundamental para quienes no están familiarizados con estas herramientas.



“Puede parecer algo sencillo, pero para una persona que no maneja estas herramientas, esa ayuda puede significar la diferencia entre poder realizar el trámite o no”, afirmó.



También mencionó medidas destinadas a reducir los gastos de los ciudadanos, entre ellas la eliminación de determinados cobros por impresiones y gestiones, como algunas vinculadas a las partidas de nacimiento.



La legisladora consideró que estas acciones permiten avanzar hacia una administración más accesible, sin abandonar la modernización de los servicios públicos.



Otro de los puntos destacados durante su exposición fue la aprobación del Decreto Departamental Nº 4118 de 2026, que establece un régimen especial para regularizar obras realizadas sin permiso de construcción, así como ampliaciones y reformas anteriores a diciembre de 2025.



Según explicó Frías, la normativa contempla un período de 18 meses durante el cual se aplicarán exoneraciones de tasas, multas y gravámenes en las situaciones previstas por el decreto.



La edil hizo especial hincapié en la posibilidad de acceder a un arquitecto de oficio proporcionado por la Intendencia para aquellos contribuyentes que no puedan afrontar los honorarios profesionales necesarios para regularizar sus viviendas.



Asimismo, mencionó el trámite de exoneración de contribuciones para jubilados que poseen una única propiedad.



Frías sostuvo que estas herramientas representan una forma concreta de inclusión social, al permitir que personas con dificultades económicas puedan resolver situaciones administrativas que, de otro modo, resultarían difíciles de afrontar.



“Cuando una persona tiene una dificultad económica para regularizar su vivienda, el Estado no debe convertirse en una barrera más; debe buscar mecanismos para acompañarla y permitirle solucionar su situación”, manifestó.



PIDIÓ MANTENER LA ATENCIÓN PRESENCIAL JUNTO CON LA DIGITALIZACIÓN



En otro tramo de su intervención, la edil planteó que la incorporación de nuevas tecnologías no debe implicar la desaparición de la atención presencial en las oficinas públicas.



Afirmó que es posible simplificar los procedimientos administrativos y, al mismo tiempo, garantizar asistencia a quienes no cuentan con los conocimientos o recursos tecnológicos necesarios.



“Podemos avanzar en la digitalización y, simultáneamente, mantener abiertas las puertas de las oficinas para quienes necesitan atención presencial”, señaló.



También advirtió sobre las dificultades económicas que enfrentan algunas familias para trasladarse hasta las dependencias públicas, por lo que consideró importante continuar desarrollando mecanismos que faciliten las gestiones.



Al finalizar su exposición, la legisladora sostuvo que Maldonado viene dando pasos importantes para construir una administración moderna, pero también cercana a las necesidades de la población.



“La inclusión no puede ser solamente una palabra, tiene que traducirse en acciones concretas”, afirmó. En ese sentido, convocó a la Junta Departamental a reconocer las medidas que se han implementado y continuar impulsando iniciativas que permitan mejorar la relación entre el Estado y los ciudadanos.



Frías concluyó que el principal desafío es garantizar que ningún vecino quede excluido de un trámite o servicio público por no saber utilizar una computadora, carecer de conexión a Internet o no contar con los recursos económicos necesarios para completar una gestión.

Firma editorial: Redacción FM GENTE