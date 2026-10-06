Cámara inmobiliaria recomienda mantener los valores de los alquileres de la temporada anterior

La Cámara Inmobiliaria de Punta del Este emitió un comunicado este martes respecto al precio de los alquileres. Señaló que evaluó el impacto que estos precios podrían tener sobre el desarrollo de la próxima temporada, teniendo en cuenta factores como la coyuntura regional, la situación económica de Argentina, la evolución de la inflación y el costo interno de Uruguay en comparación con otros países de la región.



“En función de lo analizado, la institución entiende que mantener los valores de los alquileres de la temporada anterior constituye una alternativa conveniente para la próxima temporada”, señala el comunicado.



“Recomendamos a nuestros asociados que sugieran a los propietarios de los inmuebles destinados a alquiler mantener los precios, procurando ofrecer una propuesta atractiva y competitiva para quienes eligen Punta del Este como destino de vacaciones”, enfatizan.



“Entendemos que estas acciones contribuyen a fortalecer la competitividad y el posicionamiento de Punta del Este como destino turístico”, concluyen en el escrito.

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