Alternatus advierte por la aparición de serpientes, incluso de otras regiones, arrastradas por las inundaciones

La organización de Piriápolis dedicada a la protección y rescate de fauna silvestre, Alternatus, brindó recomendaciones a raíz de las intensas lluvias registradas en diferentes zonas de la región provocadas por el fenómeno de El Niño.



Ignacio Etchandy, director de Alternatus, emitió una advertencia a través de sus redes sociales sobre los riesgos de manipular los restos vegetales y la resaca marina acumulada en las playas tras estas lluvias.



El especialista explicó que el desborde de ríos y arroyos inunda las madrigueras y los refugios naturales de diversas especies, obligándolas a buscar zonas más altas y seguras.



Este fenómeno también provoca que troncos, ramas y grandes bloques de vegetación floten a la deriva y terminen en la costa en forma de resaca marina, arrastrando consigo a la fauna que viaja oculta en estos restos vegetales. “Así que es esperable encontrar animales en zonas donde antes no los veíamos, y dentro de estos animales están las serpientes”, advirtió.



Etchandy también señaló que existe la posibilidad de encontrar serpientes que ni siquiera sean nativas de Uruguay, arrastradas desde regiones vecinas.



Ante este escenario, la organización ambientalista exhortó a extremar los cuidados y brindó las siguientes recomendaciones: mantener alejados de estas zonas a los niños y a las mascotas.



Evitar la manipulación: no tocar, mover ni revisar los restos de poda, troncos o acumulación de vegetación en las playas.



Usar equipo de protección: aquellas personas que deban manipular estos materiales por razones laborales (personal de limpieza municipal o guardavidas) deben hacerlo utilizando botas altas, guantes gruesos y herramientas como palas.



“Si encontrás resaca marina por favor cuídate”, sentenció.







Foto: captura de pantalla de video / IG Alternatus

Firma editorial: Redacción FM GENTE