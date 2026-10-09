Festival de Cine de Punta del Este suma una nueva propuesta con sesiones de primavera

La iniciativa fue presentada este lunes y propone acercar cine uruguayo y regional a distintos puntos del departamento, con entrada libre y gratuita y la participación de directores y responsables de las películas en formato de cine-foro.



Según explicó Valentín Trujillo, integrante de la organización del festival, la propuesta apunta especialmente a fortalecer el ecosistema audiovisual de Maldonado, que incluye instituciones educativas, emprendimientos privados y distintos festivales que se desarrollan durante el año.



“Por primera vez estamos lanzando estas sesiones”, explicó, señalando que la intención es demostrar que existe una actividad cultural y audiovisual que trasciende la temporada de verano, cuando tradicionalmente se desarrolla el festival.



La programación comenzará el 22 de octubre en Pan de Azúcar en el Centro Progreso con la exhibición de Río Adentro, documental del realizador uruguayo Pablo Martínez, centrado en la vida laboral y natural vinculada al río Uruguay.



Continuará el 23 de octubre en el Centro Cultural Maldonado Nuevo y en el Teatro de Sociedad Unión de San Carlos el 24 de octubre. La programación incluirá Cádiz en febrero, documental del cineasta carolino Martín Sosa, que aborda los orígenes de la murga en la ciudad española de Cádiz y su influencia en la tradición murguera uruguaya.



La propuesta también contará con una sección dedicada al cine de terror, denominada “Pelos de Punta”, que incluirá el cortometraje argentino Serafina, de Gonzalo Calzada, y el largometraje uruguayo Nico, filmado en Salto y dirigido por el mexicano Salomón Reyes, radicado en ese departamento.



El cierre estará a cargo del documental argentino Último viaje a China, dedicado a la vida de la actriz uruguaya China Zorrilla y dirigido por Alejandro Massi.



La programación contempla cortometrajes, mediometrajes y largometrajes, tanto de ficción como documentales, con varias películas que tendrán su estreno en Maldonado.



Uno de los principales atractivos será la presencia de realizadores nacionales e internacionales, que participarán de encuentros con el público luego de las proyecciones.



La propuesta permitirá conocer de primera mano el proceso de realización de las películas, las decisiones detrás de cámara y los desafíos que enfrentan los cineastas.

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