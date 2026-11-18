FM GENTE trabaja en el lugar para conocer más detalles sobre la situación.
Noticia en desarrollo.
Tal como adelantó FM GENTE en la mañana de este miercoles siete personas fueron puestas a disposición de la justicia.
Ocurrió en el piso 19 del Edificio Onix, informó a FM GENTE el jefe de Bomberos de Maldonado.
Información primaria indica que se trataría de un intento de autoeliminación.
El hecho ocurrió la madrugada de este viernes 23 en un edificio ubicado por calle Patagonia de Punta del Este. Los vehículos ya fueron recuperados.