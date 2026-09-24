Lo atraparon hurtando envases de vidrio del predio de una casa

La madrugada de ayer, un llamado a la Policía dio cuenta de un hurto en una vivienda de calle Manuel Meléndez, donde el autor había sido retenido por el dueño de casa.



En forma inmediata, personal de la URPM concurrió al lugar haciéndose cargo del detenido, Matías Nicolás de León Corbo, de 27 años y poseedor de varios antecedentes penales.



Según la víctima, lo sorprendió mientras retiraba una cantidad de envases de vidrio de su casa, lo que fue avaluado en unos $ 600. El individuo fue trasladado a dependencias policiales para continuar con las actuaciones.



Tras declarar en Fiscalía, Matías Nicolás de León Corbo compareció en el Juzgado Penal de 11° turno donde lo condenaron como autor de un delito de hurto agravado, en grado de tentativa, siendo penado con 5 meses de prisión.

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