Para aportar información sobre su ubicación presentarse en cualquier seccional policial, comunicarse al servicio de emergencias 911 o a la línea de personas ausentes 2030 4638.
Buscan a una adolescente de 16 años
La menor falta de su hogar desde la tarde de este miércoles.
Para aportar información sobre su ubicación presentarse en cualquier seccional policial, comunicarse al servicio de emergencias 911 o a la línea de personas ausentes 2030 4638.
Luis Lacalle Ponce de León se suma a Gran Hermano Uruguay como panelista y su incorporación genera repercusión en Argentina
Un uruguayo vinculado a las fiestas en Punta del Este entre los detenidos con 2,5 toneladas de cocaína en aguas españolas
Viajero japonés acampaba en una playa de Punta del Este, pensó que lo estaban robando, pero era Prefectura para notificarlo
Imputaron a encargado de un edificio en Punta del Este por alquilar un apartamento sin permiso del dueño
Siniestro fatal en Ruta 9: una persona falleció y varios resultaron heridos tras un choque frontal
Buscan a un adolescente de 17 años que está ausente desde principios de mes
Dalis Ángel Acosta Parodi se ausentó de su domicilio en San Carlos entre el 6 y el 7 de setiembre. Según la información difundida por el Ministerio del Interior...
Buscan a una adolescente ausente desde la semana pasada
La joven de 17 reside en barrio Los Aromos de Maldonado.
Buscan a una adolescente que se dirigía a una biblioteca y no volvió a su hogar
La Jefatura de Policía de Maldonado solicita colaboración para localizar a Pepa Almendra Vergara Dibenedetto, de 18 años.
Buscan a dos adolescentes ausentes, de 14 y 16 años
Jefatura de Maldonado pide colaboración para localizar a dos menores de edad que se presume “podrían encontrarse juntas”.
"Él la mató, la dejó ahí y después fue a su casa a buscar una pala para enterrarla": el relato de la madre de Valentina
Liliana Sarmoria dialogó este viernes con la prensa luego de la imputación del exnovio de la adolescente. La mujer dijo que “aprovechando que era la última vez...