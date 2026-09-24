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ausente, adolescente
Policiales y Judiciales
10:01

Buscan a una adolescente de 16 años

La menor falta de su hogar desde la tarde de este miércoles.

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Según informaron sus allegados, Cristina fue vista por última vez este miércoles a las 18:00 horas en la zona de La Capuera. Al momento de ausentarse, vestía un pantalón de color negro, una campera azul con el logo del Club Atlético Boca Juniors y calzaba championes negros.

Para aportar información sobre su ubicación presentarse en cualquier seccional policial, comunicarse al servicio de emergencias 911 o a la línea de personas ausentes 2030 4638.
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