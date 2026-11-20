La Intendencia de Maldonado y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) avanzan con los trabajos para recuperar los muelles Stella Maris y El Veril, ubicados en la zona de Punta Fría, en Piriápolis.



Las intervenciones forman parte de un proyecto de recuperación patrimonial, ambiental y turística, que demandará una inversión de aproximadamente 600.000 dólares destinada específicamente a ambos muelles.



En el muelle Stella Maris, las obras se desarrollan durante este año y comprenden la reconstrucción de unos 30 metros de estructura, la reparación de otros 50 metros y el arreglo de sectores dañados. También se trabaja en la reconstrucción de barandas, la reparación de una escalera secundaria y de los bancos existentes, además de mejoras en el área del morro.



La IDM aporta los materiales necesarios para la intervención, mientras que el MTOP se encarga de la mano de obra.



Por otra parte, los trabajos en el muelle El Veril están previstos para 2027. Allí se realizarán mejoras en el camino de acceso, se construirán dos puentes y una nueva escalera, y se restaurarán los pilares. También está prevista la reconstrucción de la losa y las barandas, junto con tareas de limpieza, retiro de escombros y acondicionamiento de los bancos de hormigón.



Los acuerdos que hicieron posibles estas intervenciones fueron firmados en junio pasado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el intendente de Maldonado, Miguel Abella. La inversión global de las obras comprendidas en esos acuerdos ronda los 300 millones de pesos, con aportes del Gobierno nacional y departamental.

Firma editorial: Redacción FM GENTE