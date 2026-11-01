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Triatlón, La Barra, punta del este
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La Barra recibió la primera fecha del Campeonato Nacional de Triatlón con una importante presencia de público

Clara Zubillaga y Bruno Festorrazzi se quedaron con la victoria en las categorías femenina y masculina, respectivamente. La etapa de natación se desarrolló en aguas del arroyo Maldonado, junto al emblemático Puente de La Barra.

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Este domingo 1.º de noviembre se disputó la primera fecha del Campeonato Nacional de Triatlón en La Barra, Maldonado, con una importante presencia de público que acompañó a los competidores durante la jornada.

La prueba de natación se llevó a cabo en aguas del arroyo Maldonado, en las inmediaciones del puente Leonel Viera, uno de los puntos más reconocidos de la zona.

En la categoría femenina, Clara Zubillaga se quedó con el primer puesto, seguida por Belén Vassallo en la segunda posición y Victoria Blanco, quien completó el podio.

En tanto, en la categoría masculina, Bruno Festorrazzi obtuvo la victoria, mientras que Nahuel Soares de Lima finalizó segundo y Santiago Sierra ocupó el tercer lugar.

La jornada marcó el comienzo del Campeonato Nacional de Triatlón, con La Barra como escenario de la primera fecha y el acompañamiento de numerosos espectadores.

Foto : Triatlón Uruguay
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