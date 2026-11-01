La Barra recibió la primera fecha del Campeonato Nacional de Triatlón con una importante presencia de público

Este domingo 1.º de noviembre se disputó la primera fecha del Campeonato Nacional de Triatlón en La Barra, Maldonado, con una importante presencia de público que acompañó a los competidores durante la jornada.



La prueba de natación se llevó a cabo en aguas del arroyo Maldonado, en las inmediaciones del puente Leonel Viera, uno de los puntos más reconocidos de la zona.



En la categoría femenina, Clara Zubillaga se quedó con el primer puesto, seguida por Belén Vassallo en la segunda posición y Victoria Blanco, quien completó el podio.



En tanto, en la categoría masculina, Bruno Festorrazzi obtuvo la victoria, mientras que Nahuel Soares de Lima finalizó segundo y Santiago Sierra ocupó el tercer lugar.



La jornada marcó el comienzo del Campeonato Nacional de Triatlón, con La Barra como escenario de la primera fecha y el acompañamiento de numerosos espectadores.



Foto : Triatlón Uruguay

Firma editorial: Redacción FM GENTE