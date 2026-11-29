Pasadas las 16 horas de este domingo, personal del Destacamento de Bomberos de Maldonado realizó un rescate acuático de dos personas que se encontraban en un kayak a unos tres kilómetros del puente de La Barra, desde donde habían iniciado su recorrido.



Según la información proporcionada por Bomberos, las personas solicitaron auxilio al no poder regresar debido a un desperfecto en el motor que utilizaban para desplazarse.



Ante la situación, efectivos del destacamento ingresaron al agua con una embarcación semirrígida (gomón) equipada con motor fuera de borda para iniciar la búsqueda.



Una vez localizadas, una de las personas fue trasladada a bordo de la embarcación de rescate, mientras que la otra permaneció en el kayak. Los efectivos aseguraron ambas embarcaciones y realizaron el remolque hasta las inmediaciones del puente de La Barra.



El operativo permitió completar el rescate de ambas personas.

Firma editorial: Redacción FM GENTE