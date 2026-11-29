El responsable de la brigada de guardavidas de Maldonado, Marcelo Simoncelli, informó que cuatro personas fueron rescatadas durante una jornada de pruebas realizada de cara a la temporada de verano.



Según explicó en diálogo con la Contratapa de la Revista de FM GENTE, mientras los aspirantes realizaban las pruebas en la zona de Los Dedos, fueron rescatados tres jóvenes que se encontraban en dificultades en el agua. Posteriormente, una persona adulta también debió ser auxiliada mediante una moto de agua.



Simoncelli señaló que el trabajo en las playas ha sido relativamente tranquilo en estos primeros días, pero recordó la importancia de tomar precauciones y respetar el mar, especialmente antes de que los puestos de guardavidas estén funcionando en su horario habitual.



En ese sentido, recomendó bañarse cerca de los puestos, respetar las banderas y atender las indicaciones de los guardavidas.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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