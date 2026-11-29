El Yacht Club de Punta del Este resolvió prohibir el uso de celulares en su salón comedor principal, en el sector donde se encuentra el cajero, según informó el periodista de FM GENTE Marcelo Gallardo en su cuenta de X.



La medida ya está vigente y forma parte de una nueva política de la institución. No se trata de una recomendación, sino de una disposición que busca cambiar la dinámica entre quienes comparten una mesa.



El objetivo es favorecer el encuentro, la conversación y el disfrute de la experiencia gastronómica, evitando que los teléfonos se conviertan en protagonistas durante almuerzos y cenas.



El aviso dirigido a los comensales señala que el salón está pensado para "favorecer el encuentro y el disfrute de una experiencia gastronómica en un entorno de respeto hacia todos los presentes".



Quienes necesiten utilizar su celular podrán hacerlo fuera del salón principal.



La iniciativa sigue una tendencia internacional que comienza a extenderse en restaurantes de Europa y América Latina, donde distintos establecimientos buscan recuperar los encuentros cara a cara y dejar las pantallas de lado durante las comidas.

Firma editorial: Redacción FM GENTE