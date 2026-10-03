Buscan un avión sanitario con seis personas que perdió contacto frente a Massachusetts

Un operativo de búsqueda y rescate se desarrolla frente a la costa de Massachusetts luego de que un avión de evacuación médica con seis personas a bordo perdiera contacto durante un vuelo entre Bermudas y Boston.



La aeronave, un Gulfstream G100 operado por la empresa canadiense Latitude Air Ambulance, desapareció durante la madrugada de este sábado en las proximidades de Nantucket, según informó la Guardia Costera de Estados Unidos.



De acuerdo con la información proporcionada por la compañía, en el avión viajaban dos pilotos, dos integrantes del personal médico, un paciente y un familiar.



La aeronave había partido desde el aeropuerto L.F. Wade International, en Bermudas, con destino al aeropuerto Logan de Boston.



La Administración Federal de Aviación (FAA) notificó a la Guardia Costera después de perder comunicación con el Gulfstream. A partir de ese momento se activó un operativo que incluye aeronaves y embarcaciones para rastrear el área señalada frente a Nantucket.



La aeronave no llegó a Boston en el horario previsto. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente el paradero de los seis ocupantes ni las causas que provocaron la pérdida de contacto.



La búsqueda continúa mientras los equipos de rescate trabajan para localizar el avión y determinar qué ocurrió durante el vuelo.

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