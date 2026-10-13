Camioneta policial y dos motos sufrieron un accidente con tres heridos en Balneario Buenos Aires

Como consecuencia del choque, el joven que circulaba en el birrodado sufrió lesiones y debió recibir asistencia. El conductor de una motocicleta marca Baccio, de 18 años, sufrió una fractura de cadera y fue trasladado a un centro de salud.



Por otra parte, la policía informó que la conductora de otra motocicleta marca Zanella, de 28 años, presentó una fractura de tobillo, mientras que una niña de 5 años que viajaba como acompañante sufrió un traumatismo leve de rodilla y recibió el alta médica en el lugar.



Con respecto al vehículo oficial Camioneta, tanto conductor como acompañantes resultaron ilesos.



El hecho ocurrió en una zona interna del balneario y ahora se procura establecer en qué circunstancias se produjo la colisión entre el móvil policial y la motocicleta.











(Foto: Gustavo Descalzi)

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