Motociclista que escapó de control policial generó accidente de tres motos con otros tantos heridos, uno ellos un policía

Como consecuencia del hecho, un efectivo policial de 35 años que conducía la motocicleta oficial fue asistido y trasladado a un centro de salud, presentando posible traumatismo de hombro izquierdo.
Asimismo, un joven de 18 años, conductor de una motocicleta Zanella, fue asistido por personal médico y trasladado a un centro de salud con diagnóstico de politrauma cervical.
La tercera involucrada, una mujer de 45 años que conducía una motocicleta Yumbo, fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada a un centro de salud con diagnóstico de politrauma moderado.
En el lugar trabajó personal policial y se hizo presente Policía Científica.
Se investigan las circunstancias del siniestro.