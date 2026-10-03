La campaña por Valentino suma cuatro nuevos eventos solidarios este domingo

Hasta el momento, la campaña logró reunir aproximadamente 74.000 dólares.



La cifra fue alcanzada a través de distintas iniciativas y aportes de particulares, empresas e instituciones, pero todavía resta reunir una parte importante del monto requerido.



Los cuatro eventos se desarrollarán durante la jornada y tendrán como destino el 100% de lo recaudado para la familia de Valentino.



En Punta del Este, desde las 14:00 horas, habrá un stand solidario en la Fiesta Nacional del Chivito, en Gorlero y Calle 30, con venta de postres y productos dulces, además de alcancías y rifas.



También se desarrollará una actividad en la Chacra Doña Esther, sobre la continuación de avenida Rocha, cerca de la ruta 9, en San Carlos, en el marco del Día del Patrimonio. Allí habrá venta de productos, alcancías y rifas.



Por otra parte, en la parada 6 de Playa Brava se realizará un encuentro de autos y motos entre las 10:00 y las 18:00 horas. La actividad estará a cargo de un grupo de motociclistas y también tendrá como finalidad colaborar con la campaña.



Finalmente, en la zona de ruta vieja, en San Carlos, próxima a la cancha del El Rayo, se llevará adelante un encuentro de vehículos 4x4. En el lugar funcionará una cantina con venta de alimentos, además de rifas y subastas de artículos donados por empresas.



Los organizadores destacaron que la participación de la población en cualquiera de estas propuestas permitirá continuar acercándose al monto necesario para que Valentino pueda acceder a la operación.

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