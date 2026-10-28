Campaña solidaria: Valentino necesita realizarse una operación de 220 mil dólares y necesita la ayuda de todos

Valentino es un niño de Maldonado que necesita realizarse una operación compleja en la Clínica Alemana de Santiago de Chile. La intervención quirúrgica de reconstrucción esofágica permitirá que el pequeño pueda alimentarse por la boca y tener una vida normal.



La operación tiene un costo de 220.000 dólares y hasta la actualidad se han recaudado 138.000 dólares, por lo que aún faltan 82.000 dólares para alcanzar la meta.



Para acelerar el proceso, se lanzó la "Campaña del Dólar". La iniciativa propone que cada ciudadano colabore con un dólar, o su equivalente de 40 pesos uruguayos, para reunir el dinero lo antes posible.



Quienes deseen sumarse pueden ingresar al perfil de Instagram @juntos_por_valentino, donde encontrarán un código QR de Mercado Pago para donar directamente. También están disponibles las cuentas del Banco República y de Prex a nombre de los padres de Valentino.



Éric, padre de Valentino, detalló este miércoles en rueda de prensa la compleja situación de salud que atraviesa su hijo. El pequeño nació el 28 de mayo de 2025 con una malformación congénita denominada atresia de esófago tipo 3. Al tercer día de vida fue sometido a una intervención quirúrgica para reconstruir el esófago, cuyos extremos se encontraban desunidos (uno de ellos conectado a la vía aérea y el otro libre).



Luego del procedimiento, el bebé permaneció dos semanas en coma inducido. Al ser retirado de la sedación, se manifestaron las primeras complicaciones debido a un fallo de anastomosis, lo que significó que la sutura de la cirugía no prosperó.



Posteriormente, se constató que la operación afectó terminaciones nerviosas, desencadenando una parálisis diafragmática y una parálisis en la cuerda vocal derecha.



El cuadro clínico se agravó tras contraer una infección, lo que impidió realizar una reintervención inmediata. A raíz de esto, Valentino comenzó a desarrollar neumotórax de forma reiterada; la filtración de aire hacia la cavidad pleural causaba el colapso pulmonar y severas desaturaciones de oxígeno.



“Fue pasando el tiempo, la situación lamentablemente no mejoraba, venía cirugía tras cirugía, seguíamos en CTI con Vale, por lo que en noviembre empezamos a salir un poquito a la gente, a contarle la situación de Vale y a abrirnos, a pedirle el apoyo de la ciudadanía para hacerle esta cirugía que es la que precisa Vale”, manifestó Éric.

Firma editorial: Redacción FM GENTE