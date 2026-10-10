“Es un caos total”: relato de una turista de Maldonado varada en Panamá por terremoto

Un fuerte sismo de magnitud 7.7 sacudió a Panamá este viernes, dejando al menos 27 heridos y el colapso de varios edificios en el centro del país. El fenómeno también provocó un colapso en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde alrededor de 180 uruguayos se encuentran varados.



Entre los afectados se encuentra una delegación de más de 10 personas pertenecientes al grupo "Vida Sana" de Maldonado, quienes habían viajado para participar en una competencia deportiva, así como turistas que realizaban escalas para retornar a Montevideo.



Katherine, una joven residente de Maldonado que regresaba de sus vacaciones en Cancún junto a una amiga, relató a FM GENTE que su vuelo debía hacer escala en la capital panameña antes de seguir rumbo a Uruguay cuando fue desviado.



“Nos derivaron a Colombia. Estuvimos siete horas arriba del avión y no nos dejaron bajar. Imagínate que los pasillos son muy chiquitos, la gente se empieza a acalambrar de estar tantas horas sentada, con niños llorando muy chiquititos. Nos dieron algún refrigerio, pero no más que eso”, contó en la Revista del Sábado de FM GENTE.



Tras ser finalmente trasladados a Panamá, la situación en la terminal aérea empeoró debido a la saturación de los servicios de las aerolíneas. “Es un caos total acá. Estamos en fila desde las 10 de la noche para ver si nos cambian el vuelo, todavía no hemos podido llegar a que nos atiendan”, lamentó.



Respecto al sismo, la joven explicó que, al arribar al país, el evento principal ya había concluido. Aunque se registraron algunas réplicas hacia la medianoche, estas resultaron casi imperceptibles y de muy corta duración.



GESTIONES DIPLOMÁTICAS EN CURSO



El presidente de la República, Yamandú Orsi, se comunicó de forma directa con su par panameño, José Raúl Mulino, para expresar la solidaridad del país ante la catástrofe y coordinar el seguimiento de la situación de los uruguayos en la terminal de Tocumen, informaron desde Cancillería uruguaya.



Las autoridades difundieron números telefónicos que están a disposición para uruguayos en Panamá:



Celular de OFAS: +598 98 274 616

Celular Guardia Diplomática: +598 98 051 052

Celular de emergencia de CDPANAMA: +507 6749 1649





Foto: terremoto en Panamá / El Periódico

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