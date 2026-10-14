Caso Los Arrayanes: extendieron medidas cautelares al imputado y ordenaron peritar un tercer vehículo

Este miércoles se realizó una nueva audiencia judicial por el siniestro de tránsito fatal ocurrido el pasado 22 de noviembre de 2025 en Los Arrayanes, en el que perdieron la vida dos jóvenes de 18 años.



Durante la instancia se resolvió renovar las medidas cautelares del imputado de 22 años y se anunció que la semana que viene se realizará la audiencia de control de acusación.



El abogado de las víctimas, Rafael Silva, explicó que la audiencia estuvo centrada exclusivamente en la renovación de las medidas. Además, señaló que la semana pasada el Tribunal de Apelaciones autorizó la realización de una pericia sobre un tercer vehículo presuntamente involucrado en el hecho.



Silva sostuvo que, a su entender, el resultado de ese examen no modificaría el nexo causal entre el siniestro y las dos muertes.



También indicó que ni siquiera la defensa del imputado tenía certeza de que el vehículo contara con el dispositivo electrónico necesario para obtener la información solicitada.



Por su parte, el abogado del imputado, Andrés Arocena confirmó que las medidas cautelares permanecerán vigentes hasta febrero de 2027 y destacó la importancia de investigar la posible participación de un tercer vehículo, una hipótesis que, según afirmó, sostiene desde el comienzo del proceso.



El tercer vehículo es una camioneta Volkswagen Nivus que era conducida por un funcionario policial, cuyo sistema electrónico será sometido a una pericia por disposición del Tribunal de Apelaciones.



Arocena consideró que los datos que puedan obtenerse de ese dispositivo podrían dar un giro a la investigación y señaló que el resultado de la pericia formará parte de los elementos que se presentarán durante el juicio oral.

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