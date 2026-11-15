Central Molino y Peñarol de Maldonado lograron el ascenso a la Primera División de Liga Mayor

La Liga de Ascenso ya tiene a sus dos equipos que jugarán en la Primera División de Liga Mayor la próxima temporada. Central Molino y Peñarol de Maldonado consiguieron el ascenso tras un año en el que fueron protagonistas.



Central Molino cerró la competencia con una victoria por 3 a 0 frente a Deportivo Gardel, en el Parque Máximo Benito Moreno. Con ese resultado, se quedó con los títulos de la Tabla Anual y el Torneo Clausura, además de conseguir el ascenso.



Por su parte, Peñarol de Maldonado aseguró el segundo ascenso tras vencer 3 a 1 a Barrio Rivera, en el Parque Rafael Méndez. El aurinegro ya había ganado el Torneo Apertura y confirmó su regreso a la Primera División.





(Fotos: Izquierda Matías Cruz/ derecha IG @capmaldonado.uy)

Firma editorial: Redacción FM GENTE