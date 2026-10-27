Jefas de hogar reclaman viviendas: “Muy injusto que gente por política tenga vivienda acá y nosotras tengamos que pelear”

Un grupo de personas se concentró este martes por la mañana en la entrada del barrio Los Caracoles, zona de realojo del asentamiento Kennedy. La protesta estuvo encabezada por dos mujeres jefas de hogar con menores a cargo, quienes reclaman las viviendas que - según sus testimonios - les fueron prometidas durante una campaña para las elecciones departamentales cuando ambas militaban para el Partido Nacional.



“Viví 13 años en el Kennedy, no estuve a tiempo de ser censada, no tenía contador a mi nombre y la pieza en la que estaba no tenía baño. Estoy buscando una solución habitacional, por eso el domingo a las 11 de la noche me metí en una vivienda que estaba taponeada. Me arriesgué con mi nena de cinco meses y tenía fe de que no me iban a sacar pero a los pocos minutos llegó la policía y me desalojaron con mis cosas y los dos nenes. Me llevaron para la comisaría de la mujer y me dijeron que si estaba en esa situación los niños iban para INAU y yo para un recluso de madres”, señaló Karen Perdomo en declaraciones a los medios presentes, entre ellos FM GENTE.



“Solamente pido una solución habitacional, ya que las viviendas de Los Caracoles se le están dando a gente que no era del Kennedy”, denunció.



“Ya no me reciben de buena manera en la Intendencia, yo siempre voy con la cabeza gacha a pedir ayuda. No puedo seguir insistiendo de esa manera, ir a llorarles, pienso que es muy injusto”, expresó Karen.



“QUEREMOS JUSTICIA”



“Yo soy una madre soltera que estoy peleando mi vivienda hace cinco años, Karen hace tres años que está peleando su vivienda. Me parece muy injusto que por fuerza política se les de la vivienda a gente que capaz que se la merece, pero nosotros como madres solteras también nos la merecemos”, reclamó Claudia Sastre, otra de las mujeres que encabezó la protesta.



Claudia señaló que un militante del Partido Nacional “tiene tremenda casa, un chalet acá en Los Caracoles. A él se le dio vivienda y cuando terminó la (campaña) política se le hizo un bruto comité en el fondo".



"Me parece muy injusto que gente por política tenga vivienda acá y nosotras como madres solteras tengamos que pelear una vivienda", añadió.



“Queremos justicia, porque nosotros también nos merecemos una casa, aparte de eso también hicimos política, por más que se nos haya pagado. Hicimos surco en la Intendencia y nos prometían que nos iban a dar la vivienda”, reclamó.

Firma editorial: Redacción FM GENTE