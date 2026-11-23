La prueba se realizó este fin de semana y el coordinador general, Marcelo Simoncelli destacó el cambio en la edad que se solicitó para anotarse, 35 años, y el gran número de interesados, entre ellas muchas mujeres, algo que consideró positivo para la tarea.



Los guardavidas destacaron la vocación pura que sienten de realizar la tarea, la importancia de salvar gente, el cuidar la seguridad y el disfrute de la familias y los espacio costeros, así como la responsabilidad que tienen sobre la vida de los otros.



Actualmente la brigada está bajando a la costa viernes, sábado y domingo y el 1 de diciembre lo hace todos los días de 9.30 a 19.30 horas.



Este viernes se llevó adelante la prueba de piscina en el Campus de Maldonado para evaluar las habilidades técnicas de los aspirantes. La instancia incluyó pruebas de nado, inmersión bajo el agua y remolque. La brigada de guardavidas aumentó su número en esta temporada, pasando a 355.



Se abren más cupos para llegar a ese número, según se informó desde la propia brigada.

Firma editorial: Redacción FM GENTE