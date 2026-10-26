Distrito 52 avanza en Punta del Este: vendió sus 269 terrenos y prepara 112 oficinas y nuevos apartamentos

El desarrollo inmobiliario Distrito 52 continúa avanzando en Punta del Este con nuevas inversiones y proyectos destinados a consolidar un espacio que integre viviendas, comercios, servicios y actividades laborales.



Juan Aispuru, director comercial del emprendimiento e integrante de CPO Desarrolladores y Aispuru Bienes Raíces, brindó detalles de las obras y las próximas etapas durante una entrevista con FM GENTE en la Página Central de la revista.



Uno de los principales avances corresponde a La Cañada, el barrio privado que forma parte del complejo y cuyos 269 terrenos ya fueron vendidos.



Actualmente, entre viviendas finalizadas y en construcción, se contabilizan unas 40 casas, mientras que la proyección es alcanzar aproximadamente 70 terminadas durante 2027.



El emprendimiento contempla terrenos de entre 700 y 1.200 metros cuadrados, sujetos a normas de construcción y convivencia que buscan mantener una armonía arquitectónica y paisajística.



Entre sus instalaciones se encuentran dos canchas de tenis, dos de pádel, una cancha de fútbol, gimnasio, barbacoas, espacios de coworking y una sala de usos múltiples.



Juan Aispuru explicó que la comercialización se realizó bajo condiciones destinadas a evitar la especulación inmobiliaria.



Entre ellas, se estableció un máximo de dos terrenos por comprador y la obligación de construir, con el objetivo de favorecer el crecimiento del barrio.



En cuanto al perfil de los propietarios, señaló que el 40% son uruguayos, otro 40% argentinos y el 20% restante corresponde a compradores de otras nacionalidades, entre ellos brasileños, italianos y españoles. Según indicó, buena parte de estos últimos ya reside en Uruguay.



Respecto a los valores, estimó que un terreno puede rondar los 220.000 dólares, mientras que la construcción de una vivienda puede representar otros 600.000 dólares.



De esta manera, una propiedad completa podría alcanzar aproximadamente entre 820.000 y 850.000 dólares, dependiendo de sus características y ubicación.



El proyecto también avanza hacia una nueva etapa con la construcción de 112 oficinas, cuya preventa está prevista para comenzar dentro del próximo mes.



Asimismo, se proyectan edificios de apartamentos, para los cuales, según Aispuru , ya se cuenta con la aprobación de la Intendencia de Maldonado.



La propuesta busca que los residentes puedan acceder a sus lugares de trabajo, centros educativos, comercios y servicios sin necesidad de realizar grandes desplazamientos.



En ese sentido, el desarrollo contempla la instalación de una sede de la empresa tecnológica Invenzis, proyectada para 240 funcionarios, así como un centro médico orientado inicialmente a la rehabilitación deportiva.



Con posibilidades de incorporar otras especialidades también están previstos un hotel y nuevas unidades residenciales.



Otro de los componentes centrales será Car One Center, cuya inauguración está prevista para el próximo 5 de diciembre.



El complejo comercial incorporará un supermercado de grandes dimensiones, farmacia, tiendas, propuestas gastronómicas, cine, automotora y un gimnasio de la cadena Megatlon, bajo su propuesta Black.



Aispuru destacó que la apertura representará un cambio importante para la zona, tanto por la dimensión de las instalaciones como por los servicios que estarán disponibles para residentes y visitantes.

“Va a ser un hito para Punta del Este y para el distrito” afirmó.



En relación con la distribución territorial, explicó que Distrito 52 comprende unas 52 hectáreas, equivalentes a 520.000 metros cuadrados. De esa superficie, aproximadamente 36 hectáreas corresponden al barrio privado y otras 14 al sector destinado a diferentes actividades y servicios.



Dentro de esta última área se comercializaron casi seis hectáreas para Car One Center y otras tres para un centro educativo, mientras que los espacios restantes contemplan futuros desarrollos inmobiliarios y empresariales.



Durante la entrevista, el empresario también se refirió a las dificultades administrativas que enfrentan los desarrolladores para concretar inversiones.



Si bien destacó la disposición de las autoridades departamentales y nacionales, sostuvo que los procesos de autorización pueden extenderse más de lo esperado, incluso cuando los proyectos cumplen con la normativa vigente y no solicitan excepciones.



“Nosotros quisiéramos hoy estar un poquito más avanzados en materialización de obra” expresó, al señalar que las gestiones ante distintos organismos condicionan los tiempos de ejecución.



En ese contexto, consideró necesario mejorar la eficiencia de los procedimientos administrativos para facilitar el desarrollo de nuevas inversiones.



Por otra parte, adelantó que CPO continúa trabajando en otros emprendimientos en la zona de José Ignacio, entre ellos La Soleada, donde ya comenzaron las obras, y un proyecto vinculado al polo que podría presentarse en diciembre, si los tiempos administrativos lo permiten.



Destacó la importancia de mantener estándares de calidad en la infraestructura, el mantenimiento de los espacios comunes y la planificación de los nuevos desarrollos, al considerar que este tipo de inversiones contribuye a fortalecer la oferta inmobiliaria y de servicios de Punta del Este.











(Foto: Juan Aispuru / FM GENTE)

Firma editorial: Redacción FM GENTE