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Santiago Girolami, categoría focaccia. Buenos Aires, Piriápolis,
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11:30

Representante de Punta Colorada ganó premio internacional en concurso de pizzas

El VI Campionato Scuola Pizzaioli se celebró los días 26 y 27 de setiembre en el predio ferial La Rural de Buenos Aires, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT).

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El campeonato de pizza italiana volvió a ocupar un lugar protagónico en la FIT reuniendo a competidores de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Panamá, Guyana, Venezuela y México.

Este certamen premia la excelencia en cada una de sus categorías, otorgando a los ganadores reconocimiento, prestigio y valiosos incentivos para continuar su desarrollo profesional.

El representante de Uruguay, Santiago Girolami, se consagró campeón en la categoría Pizza Focaccia, una de las 14 categorías participantes.

Girolami, cocinero propietario de Foccacia Punta Colorada, había obtenido previamente la Copa Montevideo, resultado que le permitió llegar a la competencia internacional.

Esta es la sexta edición del campeonato que tuvo como evaluadores a más de 60 maestros pizzaioli, referentes de la gastronomía italiana y especialistas reconocidos internacionalmente.

El campeón sudamericano 2026 de este concurso fue el argentino Lucas Sagues, quien obtuvo la mayor puntuación sumando las categorías Pizza Margherita STG, Pizza Contemporánea, Pizza Romana in Teglia y Pizza Gourmet.
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