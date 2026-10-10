Condenaron a una mujer que amenazó y forcejeó con otra para robarle el celular

Una mujer de 40 años fue detenida el pasado 8 de octubre en Playa Grande, luego de ser identificada como presunta autora de un hurto ocurrido en la Plaza Artigas de Piriápolis.



El hecho se registró el 27 de setiembre, próximo al mediodía, cuando una mujer denunció que otra se le había acercado, y mediante amenazas verbales y tras un forcejeo, le sustrajo su teléfono celular.



Personal de Investigaciones de la Zona Operacional I, junto al área de Analítica del Centro de Comando Unificado, realizó un relevamiento de cámaras de seguridad que permitió identificar a Yoana Paola Izquierdo Álvarez, de 40 años y poseedora de antecedentes penales.



Tras las actuaciones, Fiscalía solicitó su detención, que se concretò el 8 de octubre durante un operativo preventivo del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO)en Playa Grande.



El 9 de octubre, declaró ante Fiscalía y posteriormente compareció ante el Juzgado Letrado de 4.º Turno, donde fue condenada como autora de un delito de lesiones personales en régimen de reiteración real con un delito de hurto especialmente agravado, a la pena de 15 meses de prisión.

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