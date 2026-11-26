En el marco de la presentación de los resultados del Observatorio de Derecho Laboral, la doctora Fernanda Gil dialogó con FM GENTE sobre los datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información pública a las oficinas de trabajo de Maldonado, San Carlos y Piriápolis.



En 2025 se solicitaron 2.111 audiencias de negociación individual, frente a las 2.074 de 2024. Del total de solicitudes, se celebraron 1.557 audiencias en 2025 y 1.666 en 2024.



En cuanto a los resultados de estas instancias, aproximadamente el 30% culminó con acuerdo entre las partes, mientras que en el 50% no se alcanzó una solución.



Respecto a la negociación colectiva, por segundo año consecutivo el sindicato de la construcción se ubicó ampliamente por encima del resto de las organizaciones sindicales. El Sunca concentró alrededor del 80% de las solicitudes de audiencias en todo el departamento y el 100% de las registradas en la oficina de San Carlos.



Gil señaló que los niveles de conflictividad laboral se mantuvieron prácticamente incambiados entre 2024 y 2025.



Asimismo, adelantó que en 2027 el observatorio incorporará datos del ámbito judicial para determinar cuántos de los reclamos que no alcanzan un acuerdo ante el Ministerio de Trabajo efectivamente llegan a juicio.



La profesional explicó que la falta de acuerdo en una audiencia no implica necesariamente la presentación de una demanda, dado que en algunos casos las negociaciones continúan posteriormente y permiten resolver el conflicto sin recurrir a la Justicia.

Firma editorial: Redacción FM GENTE