En 2025 se solicitaron 2.111 audiencias de negociación individual, frente a las 2.074 de 2024. Del total de solicitudes, se celebraron 1.557 audiencias en 2025 y 1.666 en 2024.
En cuanto a los resultados de estas instancias, aproximadamente el 30% culminó con acuerdo entre las partes, mientras que en el 50% no se alcanzó una solución.
Respecto a la negociación colectiva, por segundo año consecutivo el sindicato de la construcción se ubicó ampliamente por encima del resto de las organizaciones sindicales. El Sunca concentró alrededor del 80% de las solicitudes de audiencias en todo el departamento y el 100% de las registradas en la oficina de San Carlos.
Gil señaló que los niveles de conflictividad laboral se mantuvieron prácticamente incambiados entre 2024 y 2025.
Asimismo, adelantó que en 2027 el observatorio incorporará datos del ámbito judicial para determinar cuántos de los reclamos que no alcanzan un acuerdo ante el Ministerio de Trabajo efectivamente llegan a juicio.
La profesional explicó que la falta de acuerdo en una audiencia no implica necesariamente la presentación de una demanda, dado que en algunos casos las negociaciones continúan posteriormente y permiten resolver el conflicto sin recurrir a la Justicia.