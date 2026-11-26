El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) lleva adelante este jueves 26 una paralización en el Zonal Este de Maldonado. La medida alcanza a las obras ubicadas en La Barra, Manantiales y José Ignacio, además de los proyectos Cipriani y Torres del Este en Punta del Este, y la rama del hormigón.



La concentración que se extiende desde las 9:00 hasta las 13:00 horas se realiza en la obra The Collet, frente al complejo La Carolina del Mar, en Manantiales.



Como lo informó FM GENTE en su momento, el conflicto se originó a partir de una denuncia por acoso laboral y sexual presentada por una trabajadora contra una empresa constructora, señalando que fue acosada por un cargo medio dentro de la obra.



Según informó el dirigente sindical Yonathan Rodríguez a FM GENTE, el caso ya se encuentra en manos de la Justicia y se realizaron audiencias en el Ministerio de Trabajo. Desde el sindicato consideran que se trata de una situación de gravedad y convocaron a la medida de fuerza en respaldo a la trabajadora y para exigir respuestas.



En paralelo, esta movilización también es una instancia que el gremio aprovechará para brindar un informe sobre el conflicto con las cámaras empresariales.



Rodríguez explicó a FM GENTE que entre los puntos cuestionados por el gremio se encuentran el planteo de las cámaras de “restringir las libertades sindicales” y exigir un mínimo de 22 jornales para acceder al beneficio de útiles escolares para hijos de trabajadores, requisito que el sindicato sostiene que no forma parte de lo acordado y dejaría fuera a trabajadores zafrales.





Foto: cortesía de Yonathan Rodríguez

Firma editorial: Redacción FM GENTE