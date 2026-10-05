Denuncian que un hombre en monopatín amenazó a una menor cerca de liceo

Según relató la mujer, en las inmediaciones del centro educativo, el hombre “le dijo obscenidades y que la iba a robar. La persiguió durante una cuadra hasta q se encontró con un vecino”, señaló la denunciante.
La oyente compartió una imagen del hombre y manifestó que la finalidad es difundir la situación para prevenir a la comunidad educativa.
Por su parte, fuentes de la Jefatura de Policía indicaron que, hasta el momento, no se han registrado denuncias en las seccionales sobre este episodio en particular.