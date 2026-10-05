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acoso, liceo 3, hombre monopatin
Policiales y Judiciales
17:01

Denuncian que un hombre en monopatín amenazó a una menor cerca de liceo

Según manifestaron a FM GENTE, el hecho ocurrió este lunes en Dr. Edye y 19 de abril.

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Una vecina denunció a FM GENTE que un hombre a bordo de un monopatín amenazó a una estudiante de ciclo básico que concurre a un liceo de la zona céntrica.

Según relató la mujer, en las inmediaciones del centro educativo, el hombre “le dijo obscenidades y que la iba a robar. La persiguió durante una cuadra hasta q se encontró con un vecino”, señaló la denunciante.

La oyente compartió una imagen del hombre y manifestó que la finalidad es difundir la situación para prevenir a la comunidad educativa.

Por su parte, fuentes de la Jefatura de Policía indicaron que, hasta el momento, no se han registrado denuncias en las seccionales sobre este episodio en particular.
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