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Deportivo Maldonado no pudo con Nacional y se despidió de la Copa AUF Uruguay

Deportivo Maldonado quedó eliminado de la Copa AUF Uruguay tras perder 2-1 ante Nacional este lunes 9 de noviembre en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, por los cuartos de final del certamen.

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El conjunto tricolor comenzó mejor el encuentro y logró ponerse en ventaja a los siete minutos, cuando Maximiliano Gómez recibió una asistencia de Tiziano Correa y definió dentro del área para abrir el marcador.

Durante el primer tiempo, Nacional mantuvo el control del juego y contó con oportunidades para aumentar la diferencia, mientras que el equipo fernandino tuvo dificultades para generar peligro en el arco rival.

En la segunda mitad, Deportivo Maldonado adelantó sus líneas y buscó la igualdad.

Una de las situaciones más claras llegó a los 65 minutos, cuando Sebastián Coates despejó sobre la línea un cabezazo de Joaquín Fernández.

A los 74 minutos, Maximiliano Silvera marcó el segundo gol para Nacional y complicó las posibilidades del conjunto local.

Sobre el cierre del encuentro, Santiago Cartagena descontó a los 87 minutos y le dio esperanza a Deportivo Maldonado, que intentó alcanzar el empate, pero no logró revertir el resultado.

Con esta victoria, Nacional avanzó a las semifinales de la Copa AUF Uruguay, mientras que Deportivo Maldonado cerró su participación en el torneo, al que había llegado tras eliminar a Porongos de Flores.

Fotos: Nacional Instagram
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