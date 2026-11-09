Troccoli destacó que la visita de León XIV superó las expectativas y acercó nuevamente a personas alejadas de la Iglesia

El obispo de Maldonado, monseñor Milton Troccoli, realizó una primera evaluación de la visita del papa León XIV a Uruguay y aseguró que el impacto fue mayor al que esperaban.



"La sensación primera es que realmente estamos muy contentos. Ha sido todo muy emotivo", expresó. Según señaló, los encuentros con el pontífice dejaron una impresión muy positiva y el mensaje del papa "ha calado hondo".



Troccoli destacó especialmente la cercanía que mostró León XIV durante las distintas actividades y consideró que su presencia fue recibida "como la visita de un amigo". En ese sentido, afirmó que la respuesta de la población superó las previsiones iniciales.



"El impacto de las palabras del papa y eso de su cercanía ha sido mucho más fuerte, más grande de lo que quizás nosotros al principio habíamos esperado", sostuvo. Agregó que los obispos recibieron numerosos mensajes de personas que manifestaron su alegría y contaron cómo los habían tocado las palabras del pontífice.



También consideró que la visita puede marcar un antes y un después en el vínculo entre la Iglesia y el Estado. "Hemos tenido que trabajar muy juntos para esta visita y me parece que ese relacionamiento también va a ser muy positivo", indicó.



EL MENSAJE A LOS JÓVENES Y LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA



El obispo destacó el contenido de los mensajes dirigidos a las nuevas generaciones, especialmente durante la vigilia en el Estadio Centenario.



"Fue un mensaje muy dirigido a las nuevas generaciones, un mensaje muy centrado también en la familia", señaló.



En esa línea, valoró el llamado del papa a "tender puentes, saber caminar juntos, saber ayudarnos mutuamente" y mantener la sensibilidad hacia la solidaridad.



Troccoli también hizo referencia a la invitación a la Iglesia a fortalecer su presencia misionera, sin sentirse limitada por el tamaño de la población o la cantidad de fieles.



"Eso no es achicarnos por ser pocos, sino saber anunciar a Jesús con sencillez y con alegría", explicó. A su entender, ese anuncio debe realizarse principalmente a través del testimonio de vida y la cercanía con quienes más lo necesitan.



En ese sentido, recordó que el pontífice mencionó a figuras como el padre Cacho, reconocido por su trabajo junto a las personas más pobres y vulnerables.



LA ELECCIÓN DE CASAVALLE



Troccoli explicó que la elección de Casavalle, en Montevideo, para uno de los encuentros centrales de la visita respondió a la importante presencia de la Iglesia en ese barrio.



"Desde un comienzo veíamos importante este encuentro en Casavalle porque es un barrio significativo y donde la Iglesia desde hace muchísimos años tiene una cantidad de obras sociales, todas muy importantes", manifestó.



Mencionó las iniciativas socioeducativas, los centros de educación primaria y los distintos convenios que existen con el Estado. También recordó la vinculación del barrio con la obra del padre Cacho.



Sobre los testimonios que se compartieron durante el encuentro, reconoció que fueron "muy fuertes" y destacó las historias de personas que atravesaron situaciones difíciles y encontraron apoyo en las obras de la Iglesia.



"Lo importante es eso, que han seguido adelante en la vida, que de algún modo recuperaban su dignidad, que eran importantes para alguien", expresó.



Para el obispo, esas experiencias también permiten demostrar que es posible salir adelante incluso después de atravesar situaciones muy complejas.



UN PAPA QUE NO QUISO SUSPENDER EL VIAJE



Consultado sobre el esfuerzo que implicó la agenda para León XIV, Troccoli contó que durante el encuentro que mantuvieron los obispos con el pontífice, este volvió a manifestar que nunca había querido suspender su visita a Uruguay.



"Él en ningún momento dudó. Hizo todo para que este viaje no se suspendiera de ninguna manera", relató.



Incluso, señaló que algunos de los colaboradores más cercanos al papa le comentaron que habían tenido dificultades para seguirle el ritmo durante las actividades.



"Tiene una vitalidad y una fuerza que realmente hacen que todos los viajes tengan una intensidad muy fuerte", comentó.



Troccoli confirmó que inicialmente los médicos habían recomendado no realizar el viaje, pero posteriormente el profesional que lo había operado consideró que no existían motivos clínicos para suspenderlo.



URUGUAY EN LA MIRADA DEL MUNDO



El presidente de la Conferencia Episcopal también valoró la repercusión internacional de la visita y consideró que permitió mostrar una imagen positiva del país.



"Para Uruguay es muy importante, justamente por eso, por ser un país pequeño, que el foco del mundo se ponga en Uruguay y que Uruguay pueda mostrar su mejor versión", afirmó.



En particular, contó que periodistas extranjeros se sorprendieron por el comportamiento de la gente durante los recorridos del papamóvil y por el respeto que mostraron quienes esperaban al pontífice.



«Se asombraban de que la gente no tratara de empujar, de abalanzarse sobre el papamóvil. Recuerdo el comentario de algunos periodistas: “¡Ay, qué respeto que hay aquí!"», relató.



También destacó la coordinación entre las instituciones y el trabajo conjunto con los organismos del Estado.



"La institucionalidad, la democracia, las relaciones fraternas, el respeto mutuo, la tolerancia. Creo que todo eso ha recorrido el mundo estos días y eso le hace mucho bien a Uruguay", sostuvo.



EL FINANCIAMIENTO DE LA VISITA Y LA RIFA



Troccoli también se refirió al costo de la visita, que superó los dos millones de dólares, y explicó que la Iglesia continúa trabajando para cubrir los gastos logísticos.



Entre ellos mencionó la infraestructura, los escenarios, el sonido, las pantallas, los traslados y el alquiler de vehículos.



En ese sentido, confirmó que la rifa organizada para recaudar fondos se sorteará el 8 de diciembre y que hasta esa fecha se podrán adquirir números y realizar colaboraciones.



"Entre todos podamos ir cubriendo estos gastos logísticos de la visita. Por supuesto que el papa no cobra por venir ni ninguno de los que vienen con él, pero tenemos otros gastos que sí tenemos que cubrir", explicó.



Además, destacó el aporte de más de 3.000 voluntarios que participaron en las distintas actividades y en la preparación de la visita.



"Mucha gente joven ha dispuesto de su tiempo, de su talento para que todo esto pudiera salir bien y salir adelante", expresó, y agradeció especialmente a quienes colaboraron de manera honoraria.



PERSONAS ALEJADAS DE LA IGLESIA MANIFESTARON SU INTENCIÓN DE VOLVER



Por último, Troccoli señaló que la visita ya comenzó a generar un acercamiento de personas que llevaban muchos años alejadas de la Iglesia.



Contó que tanto el correo electrónico como el WhatsApp de la Conferencia Episcopal recibieron numerosos mensajes, entre ellos los de personas que reconocieron que el paso del Papa por Uruguay les despertó nuevamente el interés por la fe.



«Había varios mensajes interesantes de gente que decía: “Yo estaba alejado de la Iglesia hace 20 años, 30 años, y la verdad que esta visita me ha devuelto la fe y me está invitando a acercarme de nuevo”», relató.



Para el obispo, ese es uno de los efectos que puede dejar la presencia de León XIV en el país.



"La preparación empezó a generar una expectativa y un buscar acercarse para muchos. Y creo que ahora, después de la visita, mucha gente también va a volver", concluyó.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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