Detuvieron a un uruguayo acusado de abusar sexualmente de un niño en Argentina

Según la información proporcionada por las autoridades argentinas, el hombre está acusado de abusar sexualmente del hijo de su pareja, quien habría quedado bajo su cuidado.
La investigación comprende presuntos delitos reiterados de abuso sexual con acceso carnal, agravados por la condición de guardador del acusado.
El procedimiento fue realizado por el Departamento de Capturas Internacionales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, con apoyo de la Jefatura de Policía de Tacuarembó.
Tras la instancia judicial, se dispuso el arresto preventivo del hombre durante 30 días con fines de extradición a Argentina, donde es requerido por los hechos investigados.
Foto: Interpool Uruguay