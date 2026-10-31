Detuvieron a un uruguayo acusado de abusar sexualmente de un niño en Argentina

Un hombre uruguayo fue detenido el pasado 28 de octubre en San Gregorio de Polanco, departamento de Tacuarembó, tras ser requerido por la Justicia argentina por presuntos delitos reiterados de abuso sexual contra un niño de 11 años.



Según la información proporcionada por las autoridades argentinas, el hombre está acusado de abusar sexualmente del hijo de su pareja, quien habría quedado bajo su cuidado.



La investigación comprende presuntos delitos reiterados de abuso sexual con acceso carnal, agravados por la condición de guardador del acusado.



El procedimiento fue realizado por el Departamento de Capturas Internacionales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, con apoyo de la Jefatura de Policía de Tacuarembó.



Tras la instancia judicial, se dispuso el arresto preventivo del hombre durante 30 días con fines de extradición a Argentina, donde es requerido por los hechos investigados.



Foto: Interpool Uruguay

Firma editorial: Redacción FM GENTE