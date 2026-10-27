Usurpan la identidad de una inmobiliaria de Punta del Este para realizar estafas ante la final de la Copa Libertadores

Estafadores están aprovechando la altísima demanda de alojamientos en Montevideo con motivo de la próxima final de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario, denunció en FM GENTE un inmobiliario de Punta del Este.



Rodrigo, propietario de Todo Punta Inmobiliaria, denunció que desde hace unos cuatro o cinco meses delincuentes usurpan la identidad de la empresa para estafar a interesados en alquilar propiedades.



Manifestó que en ese período han recibido al menos 10 llamadas de personas que estuvieron a punto de convertirse en víctimas de estos delitos. Los estafadores ofrecen alquileres en Montevideo a mitad de precio y aseguran residir en Punta del Este por lo que exigen una seña de $5.000 para cubrir el traslado. Una vez depositado el dinero, se corta todo contacto.



Ahora, las maniobras se han intensificado a raíz de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras (Brasil) y Estudiantes (Argentina). Los delincuentes están utilizando el nombre de la inmobiliaria para engañar a hinchas brasileños y argentinos, ofreciendo alquileres a precios muy por debajo de los valores de mercado.



“Argentinos o brasileros les envían la seña y claramente es toda estafa”, advirtió Rodrigo. "Con esto de la Libertadores ha sido masivo. Apartamentos por los que se piden $ 200.000 ese fin de semana, ellos los ofrecen por 60.000 y obviamente la gente entra".



El inmobiliario también señaló que los estafadores se aprovechan de la distancia y el desconocimiento de los turistas extranjeros. “Un brasilero y un argentino tampoco van a estar tan pendientes de si la inmobiliaria existe o no existe. Les dicen que están en el local 001 y la gente de allá no va a entrar a fijarse si es real”.



La empresa se ha comunicado directamente con los clubes finalistas para alertar a las respectivas hinchadas, informó Rodrigo, además de realizar las denuncias correspondientes ante la Policía y el Ministerio de Turismo. “Nos dicen que no pueden hacer nada”, señaló.



“Particularmente tengo contacto con Fernando Muslera (arquero de Estudiantes), él más o menos nos pudo ayudar, pero no pueden hacer mucho más que eso”, añadió.



“Nosotros no trabajamos en Montevideo. Incluso la policía lo que nos dijo es que hagamos un afiche en nuestras redes sociales y pongamos que no trabajamos en la ciudad de Montevideo en alquileres. Nosotros no somos partícipes de eso”, aclaró.



“Ojalá que mediante esto se pueda ayudar un poquito a frenar esto, porque realmente la gente que cae es gente laburadora”, concluyó.





Foto: imagen ilustrativa

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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