Minutos antes del comienzo de la final de la Copa Libertadores, prevista para las 17:00, se registraron disturbios en los alrededores del Estadio Centenario.



Miles de hinchas de Estudiantes de La Plata todavía no habían podido ingresar y, ante la cercanía de la hora del partido, algunos comenzaron a empujar para intentar acceder al estadio. La situación derivó en un enfrentamiento con efectivos policiales.



En medio de los incidentes, varios simpatizantes resultaron heridos, algunos con golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo. También hubo personas que se desmayaron y debieron recibir asistencia médica.



Por otra parte, otro episodio quedó registrado en un video que circula en redes sociales. En las imágenes se observa a hinchas de Estudiantes y Palmeiras enfrentándose en plena calle, en una situación que afectó la circulación vehicular y provocó la interrupción del tránsito.

Firma editorial: Redacción FM GENTE