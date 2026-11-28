Miles de hinchas de Estudiantes de La Plata todavía no habían podido ingresar y, ante la cercanía de la hora del partido, algunos comenzaron a empujar para intentar acceder al estadio. La situación derivó en un enfrentamiento con efectivos policiales.
En medio de los incidentes, varios simpatizantes resultaron heridos, algunos con golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo. También hubo personas que se desmayaron y debieron recibir asistencia médica.
Por otra parte, otro episodio quedó registrado en un video que circula en redes sociales. En las imágenes se observa a hinchas de Estudiantes y Palmeiras enfrentándose en plena calle, en una situación que afectó la circulación vehicular y provocó la interrupción del tránsito.