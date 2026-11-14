Avant premiere de “Yo Soy Rocky” llega a Punta Shopping, la película que muestra cómo Sylvester Stallone pasó de vivir en la calle a convertirse en estrella de Hollywood

Mucho antes de convertirse en una estrella de Hollywood, Stallone enfrentó enormes dificultades para conseguir papeles debido a su particular forma de hablar y a la parálisis parcial de su rostro. Decidido a crear su propia oportunidad, escribió la historia de un boxeador desconocido que recibe la chance de enfrentarse al campeón mundial.
Sin embargo, cuando los estudios mostraron interés en comprar el guion, el actor impuso una condición que parecía imposible para la industria de la época: protagonizarla él mismo. La película recorre las distintas etapas de perseverancia que debió atravesar para llevar adelante esta obra, transformando un sueño personal en un fenómeno que marcó a generaciones enteras.
Cómo participar del evento
Life Cinemas Punta Shopping invita al público a ser parte de este estreno que tendrá lugar el miércoles 18 de noviembre a las 19:00 horas. La invitación es válida para quien se inscriba y un acompañante, e incluye pop y refresco. Los interesados en asistir pueden participar inscribiéndose a través del siguiente enlace.