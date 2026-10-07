Enjoy Punta del este presenta diversas propuestas en el mes de octubre

OVO Beach invita a disfrutar de su propuesta al aire libre y de la llegada de los días más cálidos en su deck, frente a la Playa Mansa. El espacio permanece abierto todos los días, de domingo a miércoles de 12:00 a 19:00 horas y de jueves a sábado de 12:00 a 01:00 horas. El menú, que se renueva cada semana, incluye plato principal, postre y una copa agua o copa de vino, por US$ 37 más US$ 4 de cubierto.



La experiencia continúa con La Hora del Té. Esta es una invitación a disfrutar de una cuidada selección de sabores dulces y salados, a un costo de US$ 24 por persona más US$ 4 de cubierto. Esta propuesta estará disponible hasta el 17 de octubre, ya que a partir del 18, se llevarán reformas en dicho espacio.



Las Brisas, uno de los restaurantes más destacados de Punta del Este, presenta propuesta culinaria combina lo mejor de la gastronomía uruguaya con opciones internacionales, ofreciendo una carta versátil disponible durante todo el día, desde desayunos completos hasta almuerzos, meriendas y cenas con platos pensados para todos los gustos. Con un valor de 42 dólares por persona incluye almuerzo y cena.



Las Brisas también mantiene su tradicional Hora del Té, disponible todos los días de 16:00 a 19:00 horas.



Por su parte, Blend Bar se convierte en uno de los puntos de encuentro de Enjoy Punta del Este. Ubicado en el Casino, abre todos los días de 18:00 a 06:00 horas y desde las 22:00 suma música en vivo.



En tanto, el Casino propone distintas alternativas para quienes buscan sumar una dosis de emoción a su visita. Los martes, de 20:00 a 22:00 horas, se realizan los torneos de Slots en el sector Piratas, con seis ganadores, mientras que los jueves tienen lugar los torneos de Slots Bonus Times, de 06:00 a 21:00 horas.



A esto se suman los torneos semanales de Póker, que se realizan los martes y jueves a partir de las 20:00 horas.

Hasta el 31 de octubre es posible acceder a un 40% de descuento para hospedajes de domingo a jueves en habitación Bay, con desayuno incluido y en base doble. La promoción no aplica durante feriados.



También continúa vigente la propuesta “Hospédate 4 noches y pagá 3”, válida hasta el 31 de octubre de 2026.

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