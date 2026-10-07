Fue estafada con la compra de un camión a través de una red social: le robaron más de 3.000 dólares

Una mujer denunció, el pasado 27 de enero, que había sido víctima de una estafa. Declaró ante la Policía que quiso comprar un camión a través de una red social y cuando se comunicó con el supuesto vendedor le solicitó una seña de 1.500 dólares.



La denunciante realizó la transferencia de ese monto, sin embargo, el estafador continuó solicitándole dinero antes de acordar un encuentro. Fue así como la mujer realizó una segunda transferencia de 750 dólares y una tercera de 900 dólares. El estafador argumentaba que debía cubrir trámites administrativos y el envío del vehículo hasta su domicilio, informó Jefatura de Policía a FM GENTE.



La damnificada estuvo varios días esperando recibir el vehículo hasta que se percató de que había sido estafada. Tras radicar la denuncia, el autor de la maniobra fraudulenta logró ser identificado por policías del Departamento de Estafas.



Luego de comparecer ante la Justicia, este martes 6, C.D.N.S.A de 24 años y sin antecedentes penales, fue condenado como autor de un delito de estafa. Deberá cumplir régimen de libertad a prueba por 15 meses con determinadas obligaciones como someterse a la vigilancia de Dinama y prestar servicio comunitario.

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