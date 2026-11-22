Un total de 191 operativos policiales se llevaron a cabo en Maldonado entre el 15 y el 21 de noviembre, en el marco de las acciones de prevención del delito y mantenimiento del orden público.



Como resultado de los procedimientos, fueron identificadas 2.493 personas y 851 vehículos. Además, 10 personas fueron derivadas a dependencias policiales, cuatro de ellas porque se encontraban requeridas por la Policía.



Durante los controles también se incautaron 37 vehículos, uno de ellos requerido por hurto. A esto se suman 26 contravenciones y 173 espirometrías realizadas, de las cuales 11 arrojaron resultado positivo.



La Policía también reforzó los controles durante los distintos partidos de fútbol disputados en el departamento, ante la importante presencia de visitantes.



Los operativos abarcaron todas las jurisdicciones policiales y contaron con la participación de efectivos de distintas unidades, la Guardia Republicana, Prefectura Nacional Naval e inspectores de Tránsito de la Intendencia de Maldonado.

Firma editorial: Redacción FM GENTE