Tercera edición de la Feria Universitaria en Maldonado: descubre opciones de formación terciaria y becas disponibles

La tercera edición de la Feria Universitaria en Maldonado se llevará a cabo el próximo jueves 29 de octubre en las instalaciones del Paseo San Fernando.



El evento, que se desarrollará de 10:00 a 17:00 horas, es organizado por el Rotaract Club Punta del Este-Maldonado y cuenta con el respaldo del Instituto de Formación Docente.



Participarán 10 universidades que permitirán a los asistentes acceder de primera mano a las diferentes opciones de formación terciaria, planes de estudio y alternativas de becas disponibles.



El presidente de Rotaract, Nicolás Sosa, destacó la relevancia del encuentro en diálogo con la Página Central de la Revista: “Es una actividad muy emocionante y muy importante para nosotros. El objetivo que nos hemos propuesto es incentivar y motivar a los chicos a que sigan por el camino del estudio”.



Sosa remarcó que el propósito central es "sacarles dudas sobre lo que es la etapa universitaria y brindarles información sobre las becas y las universidades".



Además de los stands institucionales, el Rotaract Club - organización para jóvenes de 18 a 30 años enfocada en el liderazgo y el servicio comunitario -contará con un espacio propio de atención y orientación.



El evento también contará con la participación de estudiantes universitarios. “Tratamos de que vayan estudiantes ya cursantes para que cuenten su historia, sus desafíos y cómo han enfrentado todo ese camino”, puntualizó Sosa.



La organización señaló que la actividad es abierta a todo público y de acceso gratuito. Aunque el foco principal está puesto en los alumnos de los últimos años de secundaria, la convocatoria se extiende a “familiares, vecinos y todas las personas interesadas. Capaz hay personas que están cursando una carrera que no les termina de convencer. Está más que abierto para todos”, enfatizó.





Foto: de archivo ( Feria Universitaria en Maldonado edición 2024

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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