Cambio de concesionario en las terminales de ómnibus: Ciemsa mantendrá los puestos de trabajo de 35 funcionarios

La empresa Ciemsa incorporará a los 35 trabajadores que actualmente cumplen funciones en las terminales de ómnibus de Maldonado, Punta del Este, San Carlos y Piriápolis. El acuerdo se concretó en la tarde de este martes y garantiza la continuidad del 100% de la plantilla, tal como había adelantado FM GENTE.



El secretario general de la Intendencia de Maldonado, Álvaro Villegas, había anunciado días atrás en La Contratapa de la Revista que la firma del contrato con la nueva empresa se concretaría durante esta semana y que se respetarían las fuentes laborales de los más de 30 funcionarios vinculados al servicio, incluida su antigüedad.



Durante el proceso de transición se mantuvieron varias reuniones con los trabajadores. Primero intervino el concesionario saliente, luego integrantes del Ejecutivo departamental y posteriormente se realizaron otras gestiones para alcanzar el acuerdo.



La continuidad laboral era uno de los principales puntos de preocupación durante el cambio de concesionario.



Por otra parte, se espera que la nueva administración mejore los servicios que se brindan en las terminales. Entre las principales necesidades se encuentran la seguridad, la limpieza, el estado de los baños y la información que reciben los usuarios.



La nueva empresa tendrá a su cargo la administración de las terminales de ómnibus del departamento.

Firma editorial: Redacción FM GENTE