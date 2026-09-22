ASSE aclaró la situación de la ambulancia de La Capuera: seguirá funcionando las 24 horas

ASSE aseguró este martes que la policlínica de La Capuera continuará contando con una ambulancia las 24 horas y que no está previsto retirar la estructura asistencial que funciona actualmente en la localidad.



La aclaración surgió luego de versiones difundidas en las últimas horas sobre un posible traslado de la Base 301 del SAME 105 hacia Pan de Azúcar, situación que había generado preocupación entre vecinos de La Capuera.



“En ningún momento ha estado en consideración quitar estructuras asistenciales que hoy se encuentran disponibles ni se ha considerado dejar zonas sin cobertura”, señaló ASSE en un comunicado.



El organismo agregó que la policlínica de La Capuera “continuará contando con ambulancia 24 horas y con la capacidad operativa actualmente instalada en el lugar”.



ASSE explicó que el SAME 105 se encuentra, desde el comienzo de la actual administración, realizando un análisis de su estructura y de los resultados asistenciales, con el objetivo de fortalecer y optimizar la cobertura de las emergencias extrahospitalarias de ASSE en todo el país.



La situación había llevado a los vecinos a convocar una movilización para este miércoles 23 de setiembre a las 10:00 horas frente a la policlínica de La Capuera. Sin embargo, tras la aclaración realizada por ASSE, la movilización fue suspendida.



Por su parte, el diputado Federico Casaretto había presentado un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública y a ASSE para conocer la situación.



La Base 301 del SAME 105 funciona en La Capuera desde junio de 2021, luego de varios años de reclamos de los vecinos de la zona.

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