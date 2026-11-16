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Controles policiales en Maldonado dejaron 41 vehículos incautados y siete personas trasladadas a dependencias
Policiales y Judiciales

Controles policiales en Maldonado dejaron 41 vehículos incautados y siete personas trasladadas a dependencias

Más de 800 personas fueron identificadas en los procedimientos dispuestos en todas las jurisdicciones policiales del departamento.

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La Jefatura de Policía de Maldonado realizó 183 operativos de seguridad entre el 8 y 14 de noviembre en diferentes puntos del departamento. Las actuaciones permitieron identificar a 867 personas y controlar 605 vehículos.

Como resultado de estos procedimientos se incautaron 41 vehículos y se trasladaron a siete personas a dependencias policiales por diferentes motivos.

Los controles se desarrollaron en todas las jurisdicciones policiales del departamento con la participación de efectivos de distintas unidades y el apoyo de la Guardia Republicana, Prefectura Nacional Naval e inspectores de tránsito de la Intendencia de Maldonado.

Además de los controles vehiculares, se realizaron las habituales recorridas preventivas y puestos de observación en puntos estratégicos, según señaló la Jefatura en un comunicado. El operativo prestó especial atención a farmacias, perfumerías, ópticas, centros comerciales y cajeros automáticos.
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