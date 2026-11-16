Controles policiales en Maldonado dejaron 41 vehículos incautados y siete personas trasladadas a dependencias

La Jefatura de Policía de Maldonado realizó 183 operativos de seguridad entre el 8 y 14 de noviembre en diferentes puntos del departamento. Las actuaciones permitieron identificar a 867 personas y controlar 605 vehículos.



Como resultado de estos procedimientos se incautaron 41 vehículos y se trasladaron a siete personas a dependencias policiales por diferentes motivos.



Los controles se desarrollaron en todas las jurisdicciones policiales del departamento con la participación de efectivos de distintas unidades y el apoyo de la Guardia Republicana, Prefectura Nacional Naval e inspectores de tránsito de la Intendencia de Maldonado.



Además de los controles vehiculares, se realizaron las habituales recorridas preventivas y puestos de observación en puntos estratégicos, según señaló la Jefatura en un comunicado. El operativo prestó especial atención a farmacias, perfumerías, ópticas, centros comerciales y cajeros automáticos.

Firma editorial: Redacción FM GENTE