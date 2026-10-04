Los hijos del creador del chivito participan de la Fiesta Nacional en Punta del Este

Los hermanos comparten detalles sobre el origen de uno de los platos más representativos de la gastronomía uruguaya, que nació en Punta del Este en el restaurante El Mejillón, propiedad de su padre.



Antonio Carbonaro recordó que la creación del chivito surgió de manera inesperada, cuando una turista argentina llegó al establecimiento y pidió carne de chivito.



Su padre decidió improvisar con los ingredientes disponibles: utilizó un pan roseta, manteca, una feta de jamón y un corte de lomo, dando origen a una preparación que posteriormente se convertiría en un símbolo de la gastronomía nacional.



Graciela Carbonaro destacó el impacto que tuvo aquella creación más allá de Punta del Este y recordó una experiencia vivida durante una celebración realizada el año pasado, cuando un argentino se acercó para agradecerle a su padre por haber creado un plato que le permitió sostener a su familia durante años mediante la venta de chivitos.



Para los hijos de Antonio Carbonaro, la celebración también representa un reconocimiento a quienes contribuyeron al crecimiento de Punta del Este y a la identidad gastronómica del balneario.



La primera Fiesta Nacional del Chivito reúne a restaurantes, propuestas gastronómicas, espectáculos y emprendedores, en una jornada que además busca impulsar el reconocimiento del chivito como patrimonio cultural de carácter nacional.



El cierre grastronomico está programado para las 21:45.

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