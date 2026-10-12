El incendio de un automóvil Mercedes Benz en pleno Punta del Este habría sido intencional

Según escribió el periodista de FM GENTE y Correo de Punta del Este, Marcelo Gallardo, la secuencia muestra a dos individuos, encapuchados y con ropa oscura, se acercan caminando por la vereda hasta el auto. Uno se ubica junto al frente mientras el otro se dirige a la parte trasera. Instantes después, con el baúl abierto, retiran de su interior un bidón con nafta.



Agrega en el relato que otra cámara capta a uno de los sujetos junto a la puerta delantera abierta, esparciendo el combustible dentro del habitáculo, mientras su acompañante aguarda a pocos metros, aparentemente vigilando. Acto seguido, prenden fuego al vehículo.



Las grabaciones confirman la hipótesis de un hecho deliberado y aportan elementos clave para la investigación, que deberá establecer la identidad de los autores y el móvil del ataque. Un detalle llama la atención: el combustible utilizado estaba guardado en el propio baúl del automóvil.



Al cierre de esta información Bombero no emitió información al respecto..





(Noticia en Proceso)





(Fotos enviadas a Marcelo Gallardo y otras a FM GENTE al igual que el video)

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