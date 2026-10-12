El incendio de un automóvil Mercedes Benz en pleno Punta del Este habría sido intencional

Agrega en el relato que otra cámara capta a uno de los sujetos junto a la puerta delantera abierta, esparciendo el combustible dentro del habitáculo, mientras su acompañante aguarda a pocos metros, aparentemente vigilando. Acto seguido, prenden fuego al vehículo.
Las grabaciones confirman la hipótesis de un hecho deliberado y aportan elementos clave para la investigación, que deberá establecer la identidad de los autores y el móvil del ataque. Un detalle llama la atención: el combustible utilizado estaba guardado en el propio baúl del automóvil.
Al cierre de esta información Bombero no emitió información al respecto..
(Noticia en Proceso)
(Fotos enviadas a Marcelo Gallardo y otras a FM GENTE al igual que el video)