“Fue por celos”: los motivos del incendio a un Mercedes Benz en Punta del Este

Ambos quedaron registrados en cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el hecho, sobre las calles 24 y 27 de Punta del Este.
El hombre mayor de edad - con anotaciones pero sin antecedentes penales - y una adolescente de 16 años declararon inicialmente que el ataque fue motivado por celos. Según adelantó Trezza, la pareja del dueño del vehículo incendiado mantuvo una relación sentimental previa con el agresor.
El Mercedes Benz de matrícula brasilera sufrió pérdidas totales y hubo un segundo vehículo afectado, marca Chery Tiggo, que resultó con pérdidas parciales.
Está previsto que ambos detenidos declaren en Fiscalía esta tarde sobre las 14:00 horas.
Dos personas sospechosas de incendiar un auto en Punta del Este fueron detenidas
Foto: Marcelo Gallardo / cuenta X