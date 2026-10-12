“Fue por celos”: los motivos del incendio a un Mercedes Benz en Punta del Este

Las dos personas detenidas este lunes por el incendio a un automóvil ocurrido la noche del domingo 11 “se hicieron responsables del hecho”, informó en rueda de prensa el jefe de Policía de Maldonado Víctor Trezza.Ambos quedaron registrados en cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el hecho, sobre las calles 24 y 27 de Punta del Este.El hombre mayor de edad - con anotaciones pero sin antecedentes penales - y una adolescente de 16 años declararon inicialmente que el ataque fue motivado por celos. Según adelantó Trezza, la pareja del dueño del vehículo incendiado mantuvo una relación sentimental previa con el agresor.El Mercedes Benz de matrícula brasilera sufrió pérdidas totales y hubo un segundo vehículo afectado, marca Chery Tiggo, que resultó con pérdidas parciales.Está previsto que ambos detenidos declaren en Fiscalía esta tarde sobre las 14:00 horas.Foto: Marcelo Gallardo / cuenta X